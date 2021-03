Recco: via D’Aste, arcata viadotto quasi ultimata

Quasi ultimata, a Recco, la manutenzione straordinaria dell’arcata del viadotto ferroviario parallela a via Ippolito d’Aste; si stanno smontando i ponteggi e via via si procederà a piccoli lavori di rifinitura o tinteggiatura.

Completata l’operazione, verrà riaperta l’edicola situata sotto l’arcata, oggi sostituita da un chiosco situato nella attigua piazza Matteotti.

Il sindaco Carlo Gandolfo dovrà decidere se destinare l’area sotto l’arcata a posteggio auto e moto, come sarebbe auspicabile; confermando le fermate dei bus di linea dove sono da mesi senza causare problemi; oppure destinare nuovamente l’area a deposito e rimessa (a volte perfino officina) dei bus Amt.