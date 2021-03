Recco: tribuna piscina Ferro, nuovo look promozionale

Nuovo look per la tribuna in cemento della piscina intitolata ad Antonio Ferro. Dalla tribuna, tuttora inagibile, è sparito il numero degli scudetti vinti dalla Pro Recco Pallanuoto. La parte alta è stata coperta in tutta la sua larghezza da una fascia, forse protettiva, che riporta al centro la scritta celeste su fondo bianco “Casa Pro Recco”. Nella parte bassa della gradinata tre cartelli promozionali di attività del gruppo che gestisce la Pro Recco. Renderanno almeno al Comune le tasse pubblicitarie.

Da notare i numeri civici con cui sono contrassegnati i container adibiti a spogliatoi, locali docce e locale arbitri (realizzati all’aperto anziché nel cuore inagibile della piscina).