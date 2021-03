Recco: “Ridurre la spesa corrente, alleggerire il carico fiscale”

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Zero virgola zero uno per cento: a questa misura percentuale corrisponde la riduzione dell’aliquota ordinaria Imu proposta dal sindaco Carlo Gandolfo per l’anno 2021 e approvata a maggioranza dal Consiglio comunale.

Tradotto in soldi veri, si tratta di un risparmio che oscilla tra i dieci e i venti euro per ogni unità abitativa.

A seguito di un’attenta lettura dei documenti contabili e delle mutate prescrizioni in materia di fiscalità locale, al sindaco abbiamo dimostrato come, a differenza del passato, oggi esistano (o meglio, sarebbero esistiti) i presupposti per ridurre di un punto percentuale l’aliquota ordinaria Imu, anche facendo ricorso a una seria revisione della spesa corrente.

Il sindaco ha pero’ deciso di ignorare la proposta di Civica.

Maggiore considerazione ha ricevuto l’istanza di ridurre l’aliquota Imu da applicare agli immobili ad uso commerciale e di inserire un meccanismo in virtù del quale si applica uno sgravio a favore del proprietario che riconosce al locatario una riduzione dell’affitto pari o superiore al 10 per cento.

Sempre nell’ambito di una seria ma rigorosa collaborazione istituzionale, in Consiglio comunale abbiamo rinnovato la proposta di rivedere la disciplina dell’addizionale conunale Irpef, attraverso l’introduzione di una soglia di esenzione dal pagamento per le persone fisiche il cui reddito imponibile non superi l’importo di 15 mila euro e un sistema di aliquote (dallo 0,5 allo 0,8 per cento) differenziate in scaglioni di reddito identici a quelli stabiliti dalla legge statale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Oltre a salvaguardare i soggetti d’imposta a basso reddito, la proposta di Civica consentirebbe di ripartire l’onere contributivo sulla base del principio della progressività.

A breve sapremo se la nostra istanza di revisione dell’addizionale conunale Irpef, opportunamente documentata, sarà recepita dal sindaco e dall’amministrazione.