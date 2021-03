Recco: i timori di “Immagina” sul documento di programmazione

Da Sergio Siri e Marcello Napoli per ImmaginaRecco riceviamo e pubblichiamo

Questa è la seconda volta che ci viene sottoposto il programma della giunta, il loro grande sogno.

Non lo diciamo in senso denigratorio, un sogno che descrive i passi per diventare realtà.

Una specie di marcia inarrestabile che ha previsto con attenzione e studio le tappe per la sua realizzazione.

Ci fa trasalire il fatto che alcuni di questi passi li abbiamo pensati e continuiamo a pensarli anche noi: la zona pedonale, la messa a punto della zona mare, la pista ciclabile, il posteggio sotto la stazione…

Eppure leggendo le varie missioni di questo progetto non possiamo fare a meno di provare timore.

Timore che tutto ciò si possa avverare e che l’attuale giunta riceva il meritato plauso per aver restituito ai loro sostenitori i fatti preannunciati dalle promesse elettorali.

Parliamo di timore perché questo passaggio impegnativo ed ambizioso ci sembra zoppo, carente, claudicante; affianca alla convinzione portata dalla concretezza, l’illusione portata dalla certezza di poter controllare l’umana fallibilità, l’imprevedibilità, la variabilità, la libertà.

Ingenti sono le somme destinate alla costruzione di silos, ingenti quelle dedicate all’assetto urbano, significative quelle impegnate nel controllo e nella sicurezza: cifre legittime di per sé ma cupe e misere se paragonate ad altre scarsità.

Le aree verdi, gli spazi ludici, l’accoglienza, l’integrazione, la cultura, le scuole, la sostenibilità ambientale, sono tutte voci presenti nel grande sogno ma per loro è stato ritagliato un ruolo di comparsa, una rapida fuggevole apparizione nella scaletta, pronte a lasciare il passo ai veri protagonisti della storia.

Questo è il nostro timore, la creazione di non-luoghi grossi, grassi e inutili, a intercettare il consenso ma non i bisogni, a ostentare controllo nei confronti di chi avrebbe bisogno di sostegno, a comprimere le menti invece che stimolare il pensiero critico e lungimirante.

In mezzo a tutte queste cifre, previsioni, avanzi di cassa non riusciamo a distogliere il pensiero da eventi cruciali traghettati da questa giunta nei primi due anni di mandato: la chiusura dello SPRAR, l’allontanamento dei giovani da spazio 62, l’utilizzo del Daspo urbano nei confronti di innocui ragazzi alla ricerca di briciole di futuro, l’abbandono e il degrado dell’ambiente e degli edifici storici locali.

Questa non è la società che vorremmo, non è il nostro sogno, piuttosto il nostro incubo.

C’è anche un altro fattore che ci impensierisce, quello della tempestività.

Investiremo milioni di euro nella costruzione di silos per auto, immaginandoli colmi di turisti e visitatori, ma resistiamo alla tentazione di occuparci, auspicabile condotta ricordata anche nell’agenda 2030, del tesoro geografico che ci sovrasta e che avrebbe le carte in regola per diventare parco nazionale, vorremmo i lidi colmi di bagnanti ma li invitiamo a stendersi su spiagge in stato di abbandono di fronte a un mare opaco.

Insomma ci prepariamo ad accogliere turisti, rendendo onore alla nostra vocazione , senza sapere se questi verranno, senza sapere se il progetto segnerà adesioni, senza la certezza della loro utilità. Non sarebbe più sensato procedere per passi più misurati: un solo silos per cominciare e se arrivasse molta gente attivare le procedure per affrontare le nuove necessità.

Corriamo un rischio alto, elevato e irrimediabile.

Concludiamo le nostre osservazioni citando Karl Popper, l’uomo è fallibile per cui è necessario essere tolleranti. Abbiamo voluto sottolineare le nostre diversità perché speriamo che su alcune decisioni ci sia spazio per un ripensamento, un tentennamento, una retromarcia.