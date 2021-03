RASSEGNA STAMPA. Bimbo gioca con accendino, gravi ustioni

Oggi, venerdì 19 marzo, auguri a Giuseppe. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: canticchiare (canterellare; ripetere a mezze voce e senza impegno uno o più motivi musicali). Proverbi: “Non c’è vantatore che parli senza errore”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rezzoaglio: gravi ustioni a bimbo di 10 anni. Emergenza covid: “In Asl 4 sono 17 i nuovi contagiati; 48 persone ricoverate di cui 8 in terapia intensiva”; “Toccanti cerimonie per ricordare le vittime della pandemia”. Vaccini: “Medici di famiglia pronti, ma servono garanzie”; “A Sestri scavalcato dai furbetti nella lista dei prenotati, scrive a Toti”; “In Riviera sono 21.000 i vaccinati”. Spese pazze: tutti assolti in appello i consiglieri regionali condannati in primo grado.

Sestri Levante: contributi per 170.000 euro alle famiglie. Lavagna: ricoverata in ospedale cadde dal letto, contenzioso con l’Asl. Chiavari: morto l’imprenditore investito. Chiavari: Stefano padre extralarge, ha creato la casa famiglia “Ninin de mà”. Chiavari: incontro speciale questa sera su Zoom. Chiavari: il vescovo celebra la messa per i lavoratori.

Rapallo: Mario, 90 anni, aiuta il figlio in pasticceria.

Camogli: crollo cimitero, resti ossei sulla spiaggia di Recco (Ma dovranno essere esaminati per appurare che siano umani). Camogli: fondi per la sicurezza. Uscio vuole comprare la caserma dei carabinieri (Commento. Dovrà essere in un immobile non condominiale).

San Colombano: nuovi bandi del Gal per sentieri, ciclovie, coop di comunità. Ne: “Ecco quale fu l’attività di “Energia Minerals Italia”. Val Graveglia: tragedia di Monte Zatta, l’addio alla dottoressa a Finale Ligure.