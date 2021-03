Rapallo: “Vaccinazioni agli addetti del settore turistico”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Mi permetto di rispondere in merito a quanto oggi apprendo leggendo quanto afferma l’Assessore al turismo della regione Liguria, il quale si dichiara favorevole e in linea con la proposta di Giorgia Meloni per avere l’emissione di certificati digitali verdi per i viaggiatori in tutta Europa.

Questa per l’Assessore parrebbe l’unica soluzione per salvare la stagione turistica.

Io come segretario del circolo PD, ma anche come lavoratore del settore turismo, non credo che possa essere l’unica soluzione;

Questa proposta deve essere affiancata alla vaccinazione di tutti i dipendenti del turismo, tanto da riuscire ad aprire in sicurezza, alberghi, bar e ristoranti, lanciando lo “slogan” :

” Liguria è covid free”