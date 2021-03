Rapallo: le risposte del Pd alle richieste della Meloni

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni in cui l’Italia si ritrova quasi completamente in “zona rossa”, non possiamo fare a meno di commentare alcune iniziative locali prese dal partito di opposizione in parlamento “ Fratelli d’Italia”.

Questo week end, chi si troverà a passare per il centro di Rapallo potrà sentirsi chiedere una firma per quattro proposte di legge.

La prima: elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Seconda: abolizione dei Senatori a vita.

Terza: tetto massimo alla pressione fiscale.

Quarta: supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Come circolo PD Rapallo, rispondiamo su queste quattro proposte in modo chiaro;

La prima: ” la Costituzione non prevede elezioni dirette. Il popolo vota i suoi rappresentanti ai quali delega le scelte ritenute più opportune e utili al paese”.

La seconda: ” Lo Stato nomina senatori a vita persone che con il loro lavoro hanno onorato il paese, non riconoscerne il valore e il prestigio sarebbe un danno per L’Italia…la Patria”.

La terza: ” E’ sufficiente una riforma fiscale”.

La quarta : ” se riceviamo aiuti dall’UE dobbiamo rispettare le condizioni, no al Sovranismo