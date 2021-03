Rapallo: il sindaco vuole riqualificare la città

Su proposta del sindaco Carlo Bagnasco, la giunta comunale di Rapallo ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che, partendo dagli obiettivi sullo sviluppo sostenibile stabiliti dall’Onu (roba grossa) riqualifichi la città.

La delibera sintetizza:

1 “dare indirizzo affinché siano deliberate linee guida per la riqualificazione di Rapallo che funga da imput per l’intero processo di sviluppo della città, definendo una serie di attività e di priorità che la municipalità di Rapallo ed eventuali altri investitori privati, potranno promuovere per riqualificare al meglio ed in modo coordinato la città configurando nel complesso uno schema strategico da sviluppare nei prossimi anni”

2 “di dare mandato al settore 6 competente per l’adempimento dei successivi atti conseguenti”.

Un tema che pone molte domande (ad esempio sul ruolo del Puc recentemente approvato) e presuppone un ampio dibattito tra i rapallesi.