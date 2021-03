Portofino: concorso dei mieli, domenica convegno e premiazione online

Da LabTer Parco di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Concorso Mieli dei Parchi della Liguria

In dirittura d’arrivo per conoscere i premiati dell’Edizione 2020, bloccata lo scorso autunno causa Covid e ripresa durante la finestra di Zona Gialla.

Domenica 21 marzo, ore 9.30, in modalità a distanza e in diretta sulla pagina facebook del Parco di Portofino, si svolgerà il tradizionale Convegno conclusivo della manifestazione. Dal 1999 il concorso, oggi frutto della collaborazione tra Regione Liguria, Federparchi e Parchi della Liguria e Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriali del Miele, sostiene il lavoro e la passione degli apicoltori delle aree protette e promuove un prodotto che, da sempre, lega integrità ambientale e buone pratiche rurali.

L’evento sarà moderato da Roberto Costa, Coordinatore di Federparchi Liguria.

Interverranno il Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore all’Agricoltura e ai Parchi, Alessandro Piana, e per l’Ente Parco di Portofino il Commissario Straordinario, Paolo Donadoni e il Direttore, Federico

Marenco. Seguiranno gli interventi dell’Università di Genova, di esperti in apiterapia e delle associazioni apistiche A.L.P.A. Miele e Apiliguria. Concluderà la mattinata la premiazione degli apicoltori con la consegna, per ora virtuale, degli attestati e l’assegnazione di una, due e tre Api curata dal Responsabile Tecnico del concorso, l’Agronomo Angelo Consiglieri.