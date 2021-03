Parco di Portofino: i Verdi lo vogliono nazionale e con le ex aree di cornice

Da Europa Verde Liguria – Coordinamento del Tigullio, a firma Amantini Massimiliano e Biagioni Pierluigi, riceviamo e pubblichiamo

Facendo riferimento alle ultime prese di posizione delle varie forze politiche, inerenti all’attuale costruendo Parco Nazionale Levante Ligure (ex Parco Regionale del monte di Portofino), Noi di Europa Verde Liguria Coordinamento del Tigullio, ribadiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, la ‘piena’ e ‘totale’ condivisione al costituendo Parco Nazionale come promosso a suo tempo dal deputato on. Cadeo. I confini sono da noi condivisi con la proposta avanzata dal sindaco di Camogli, Francesco Olivari, ivi comprese tutte le zone dell’ex area cornice ed i siti di interesse comunitario tutti.

Approfittiamo di questo comunicato per ribadire, con forza, che il nuovo parco dovrà essere gestito e condiviso dalle comunità locali. Il nuovo consiglio dovrà essere composto da persone tecnicamente capaci oltre che ad essere animate da vero spirito ambientalista.

Riguardo a problemi specifici, annosi, come quello della caccia, facciamo riferimento alle leggi nazionali senza alcuna deroga, ma siamo aperti ai criteri scientifici della ricerca.

In ultima istanza, parlando di posti di lavoro e di opportunità, il territorio del Parco Nazionale, se mai sarà, auspichiamo sia gestito dalle nostre nuove generazioni di residenti in loco.