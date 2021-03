Ne: sui sondaggi minerari “chiediamo di essere informati”

Dal gruppo Unità Democratica per Ne riceviamo e pubblichiamo

Ecco la comunicazione, inviata in data 19 marzo 2021, al Sindaco del Comune di Ne.

Oggetto: Richiesta notizie in merito all’articolo pubblicato dal Secolo XIX in data 17 marzo 2021.

Società Australiana Alta Zinc richiesta inviata al Ministero dell’Ambiente per poter effettuare sondaggi presso il Monte Bianco Bardeneto e Reppia Miniere di Gambatesa.

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Unità Democratica per Ne, apprendono dall’articolo apparso sul quotidiano il Secolo XIX in data 17 marzo 2021 che una importante Società Australiana Alta Zinc ha inviato richiesta scritta al Ministero dell’Ambiente col fine di poter effettuare sondaggi nelle aree minerarie meglio specificate in oggetto per verificare la presenza di minerali preziosi quale rame, argento e oro.

Si è appreso inoltre che sarà interpellata la Regione Liguria la quale a sua volto interpellerà il Sindaco del nostro Comune.

Con la presente comunicazione, in considerazione delle diverse richieste di notizie ricevute da numerosi cittadini a seguito della notizia apparso sul giornale e sopra precisata, chiediamo di essere informati sugli sviluppi relativi ai contenuti della presente lettera.

Riteniamo inoltre opportuno indire una seduta straordinaria di Consiglio Comunale tramite la quale approfondire e comprendere quali siano le intenzioni pratiche che vorrebbe intraprendere la Società Australiana, così da poter rendere edotta la cittadinanza sulle decisioni che saranno assunte.

Il parere che potrà derivare dal Sindaco del ns. Comune avrà più forza e peso nei confronti delle istituzioni coinvolte e presso l’Azienda Australiana.

Vista l’importanza della pratica in questione rimaniamo fiduciosi di un accoglimento di queste nostre istanze e ci impegniamo a dare il massimo contributo per il bene di tutta la nostra comunità senza alcuna pregiudiziale.

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Il Capopogruppo Marco Bertani, i Consiglieri Giuseppe Nobile e Alessandro Cassinelli