Moconesi: completate vaccinazioni a over 80

Dalla pagina facebook del Comune di Moconesi, sindaco Giovanni Dondero

Completata la prima giornata di vaccinazioni presso la CRI di Gattorna degli ultraottantenni dei Comuni di Moconesi, Neirone e Tribogna.

Grazie ai volontari della Croce Rossa che hanno supportato al meglio il personale ASL, tutto é proceduto senza intoppi e con soddisfazione degli utenti.

Si replica anche domani.

Per la fascia di età 70-79 anni ASL ha comunicato che le vaccinazioni sono in programma, per il Comune di Moconesi, nelle date 6 aprile, 10-11 maggio sempre presso la Croce Rossa.