Levanto: rischio assembramenti, chiuse le aree giochi

di Guido Ghersi

A Levanto, rischio assembramenti, così il sindaco Luca Del Bello chiude le aree giochi di Piazza Staglieno e dell’ex-stazione F.S. ed impone il divieto di stazionamento nelle strade, piazze ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale.

L’ordinanza spiega come, nelle ultime settimane, sia stato riscontrato “il persistere di situazioni di assembramenti e stazionamenti di persone negli spazi dove sono presenti contesti che, per le caratteristiche, facilitano la socializzazione e, in modo circostante, nelle aree sopra citate”.

L’ordinanza sindacale sarà in vigore fino a martedì 6 aprile 2021.