Lavagna: da sabato online la conferenza su Dante e la Liguria

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa che:

Il 2021 è un anno particolarmente importante dal punto di vista culturale e letterario, essendo il settimo centenario della morte di Dante. Al fine di celebrare il sommo poeta, il Comune di Lavagna ha aderito con piacere al progetto “Dante, la Liguria e altro” proposto dal Comitato di Genova della Società Dante Alighieri aps in collaborazione con la Società Economica di Chiavari e con la Biblioteca Universitaria di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria.

“Dante, la Liguria e altro” vuole essere il racconto del viaggio di Dante in Liguria attraverso incontri e letture (virtuali ed in presenza a seconda del periodo di svolgimento, compatibilmente all’evolversi della situazione sanitaria) che si svolgeranno, come da calendario, fino a giugno, nei diversi comuni liguri di Chiavari, Cogorno, Genova, Gorreto, Lavagna, Lerici, Neirone, Noli, Rovegno, San Colombano Certenoli e Voltaggio, oltre che presso la Società Economica e la Biblioteca Universitaria di Genova.

Un ciclo di incontri che si svolgeranno in presenza se la situazione sanitaria lo permetterà e che comunque dal giorno successivo alla data indicata si potranno vedere sul sito www.ladantegenova.it, dove pure saranno comunicati possibili cambiamenti di date resi necessari dall’emergenza sanitaria.

I Comuni coinvolti nel progetto condividono la volontà di realizzare una rete al fine di rendere omaggio al padre della lingua italiana Dante Alighieri anche attraverso la valorizzazione dei propri territori, del paesaggio e delle caratteristiche artistiche locali per promuoverne un’ampia conoscenza, e realizzare al contempo una sinergia tra gli enti locali aderenti.

Ognuno dei ventuno eventi comprenderà una conferenza su un tema dantesco per lo più collegato al Comune ospitante o alla Liguria in genere, seguita dalla lettura di un canto della Divina Commedia coerente con la conferenza stessa.

“Da sabato 20 marzo sarà possibile rivedere l’incontro registrato che si terrà nei prossimi giorni nella sala consiliare di Palazzo Franzoni, a cura della prof.ssa Giulietta Vaio Ricci, ricercatrice della Società Economica di Chiavari, su Dante in viaggio verso Parigi?, che ringraziamo come sempre per la passione che rivolge alla storia e alle tradizioni della nostra città. Grazie anche al prof. De Nicola, e a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo primo importante contributo dantesco, condiviso tra i vari comuni coinvolti.” dichiara l’Assessore alla Cultura Chiara Oneto. “La scelta della sala consiliare non è stata casuale, ma ben contestualizzata al progetto, essendo ivi presenti i quadri di Papa Innocenzo IV°, al secolo Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna e del nipote Ottobono, Papa Adriano

V°, quest’ultimo, incluso da Dante tra gli avari e i prodighi della V Cornice del Purgatorio nel canto XIX. Sulle pagine istituzionali del Comune (canale social e sito istituzionale) daremo comunicazione e pubblicheremo il link per visualizzare il video realizzato nei prossimi giorni. Quindi seguiteci! Anche per scoprire altre future iniziative letterarie a tema dantesco”, conclude l’Assessore.