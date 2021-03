Cogorno: “C’è un cedimento strutturale, la Basilica ha bisogno di fondi”

Dal gruppo Lega Liguria – Salvini riceviamo e pubblichiamo

“Salviamo la storica Basilica di San Salvatore dei Fieschi, che rappresenta devozione, arte e storia del nostro territorio. Occorre intraprendere iniziative presso il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per la Città Metropolitana di Genova al fine di reperire i fondi necessari per la messa in sicurezza e il restauro. In tal senso, ho depositato un’interrogazione in Regione Liguria. Infatti, l’edificio presenta numerosi elementi di deterioramento e degrado, ma soprattutto vi è un grave problema di cedimento strutturale che necessita di un urgente intervento”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.