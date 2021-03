Camogli: “Crollo cimitero, non so ancora dove è mamma”

Da Dante Ghisoli, presidente Asilo Umberto I° Camogli, riceviamo e pubblichiamo

“A proposito di “riflessioni” su quanto tragicamente accaduto il 22 febbraio nella nostra amata Camogli.

Avrei fatto a meno di questo mio sfogo, ma essere inserito nel gruppo dei “buoni” contro i “cattivi” amministratori mi ha fatto saltare la “nervatura” e mi costringe a esternare anche la mia riflessione, anche se avrei preferito stendere un pietoso silenzio su quanto accaduto e attendere la conclusione delle ricerche e la nuova sistemazione del nostro cimitero anche se rimane insanabile la ferita di quanto accaduto e la doverosa ricerca delle responsabilità.

Sino a questo momento non so ancora dove sia mia mamma ed i suoi padrini che si trovavano nei loculi crollati, mentre papà fratello e nonni sono stati prelevati dalla struttura fatta poi crollare e trasferiti sotto il tendone.

Ecco perché ottantacinquenne, impegnato da una vita nel volontariato secondo quanto mi hanno insegnato i miei genitori, esterno questo mio pensiero, consolato dalla fede che mi permette di assorbire in parte il dolore e pensando che la mamma sia tra gli “eletti” in cielo a godere di quella pace eterna sempre da lei desiderata.

Concludo dicendo che un ringraziamento, oltre a tutto il personale dei vari “corpi” militari e civili che si è prodigato per i dovuti interventi e messa in sicurezza, va fatto al Signore e alla Madonna del Boschetto perché la tragedia sia avvenuta il lunedì, giorno di chiusura del cimitero, perché diversamente saremmo forse a piangere anche per chi, come il sottoscritto, spesso si trovava a pregare lì per i suoi familiari, amici e conoscenti.”