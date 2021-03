Camogli: controlli sulla falesia; recuperati metà dei corpi (2)

A Camogli proseguono le ricerche tra i loculi finiti in mare, dei feretri e ossari; inoltre un battello perlustra la baia per intercettare eventuali reperti trasportati dalle correnti. Secondo una valutazione non ufficiale i corpi al momento recuperati sarebbero la metà di quelli dispersi; sarebbe importante tenere aggiornati quotidianamente i parenti. Intanto questa mattina si registra la massiccia presenza dei vigili del fuoco per monitorare la zona e registrare eventuali vibrazioni della falesia.

Nel frattempo sono state emesse due ordinanze che prorogano al 31 marzo sia la circolazione veicolare e pedonale e della sosta in calata Castelletto, via Scalo e sul tratto a ponente del molo portuale sia la circolazione e sosta in via Ruffini, largo Casabona e in corso Mazzini.

ordinanza n. 26 del 19.03.2021

ordinanza n. 27 del 19.03.2021