Bar: serve il caffé in tazzina di ceramica, l’ira di Sartori

Da Augusto Sartori, Responsabile per Fratelli d’Italia del dipartimento ristorazione e locali notturni Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Come responsabile della ristorazione di Fratelli d’Italia per la Liguria condivido appieno le decisa posizione presa del nostro Presidente Giorgia Meloni a seguito dell’assurdo episodio capitato ieri a Genova a un titolare di un bar, reo d’aver servito di prima mattina un caffè nella tazzina di ceramica al suo unico cliente presente nel locale e per questo motivo multato, dalla polizia municipale, di ben 400 euro insieme all’ignaro e incredulo avventore.

“Uno Stato forte con i deboli e deboli con i forti, veloce a multare la gente ma lentissimo nel potenziare i mezzi pubblici, nel ristorare le imprese, nel fermare la burocrazia e abbassare le tasse”.

“Solidarietà al ristoratore e al cliente, Fratelli d’Italia si offre di ripagare a entrambi le multe subite”.

Queste le “parole sacrosante” di Giorgia Meloni, a sintesi di una situazione che mi auguro non debba mai più ripetersi in Liguria per le migliaia di ristoratori, e di tutte le altre attività commerciali e turistiche, che subiscono ormai da oltre un anno una devastante crisi economica e occupazionale a seguito di normative anti Covid spesso assai discutibili nella loro applicazione.