Avanti a tutto AstraZeneca; a scuola spuntano le lezioni estive

Le notizie riguardanti la pandemia sono sostanzialmente due. L’unica arma per bloccare il covid (spesso mortale e in alcuni casi con conseguenze fisiche pesanti) è il vaccino e quindi si procederà il più celermente possibile inoculando l’AstraZeneca, assolto dai casi di morte verificatisi. Ci auguriamo che altri vaccini, come quello russo, non siano scartati per motivi politici che con la vita delle persone c’entrano poco o nulla.

L’altra notizia, annunciata come ipotesi dal direttore scolastico regionale Ettore Acerra è la possibilità di lezioni estive per supplire al deficit accumulatosi durante l’anno scolastico. Proposta nazionale che già fa fremere insegnanti, studenti, famiglie e operatori turistici; l’ipotesi tuttavia si basa su dati oggettivi e potrebbe diventare realtà.