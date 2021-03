Spese pazze in Regione: tutti assolti in appello

Spese pazze in Regione tra il 2010 e il 2012. I consiglieri regionali dopo le condanne in primo grado sono stati tutti assolti in appello. Ricordiamo i nomi, in neretto quelli eletti nel Levante:

Edoardo Rixi (Lega); Michele Boffa (Pd); Antonino Miceli (Pd); Marco Melgrati (Fi); Luigi Morgillo (Fi); Matteo Rosso (Fi); Gino Garibaldi (Fi) , Franco Rocca (Fi), Alessio Saso (Ncd), Francesco Bruzzone (Lega); Marco Limoncini (Udc; Armando Ezio Capurro (Noi con Burlando), Aldo Siri (Lista Biasotti), Raffaella Della Bianca (Fi), Roberta Gasco (Udeur), Marilyn Fusco (Idv), Giacomo Conti (Federazione della Sinistra), Matteo Rossi (Sel); Alessandro Benzi (Sel).