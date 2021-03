A Santa Margherita Ligure, la signora Carmen Canessa, 93 anni, ha ancora il telefono disattivato. Per lei che non può deambulare il telefono è lo strumento che le consente di mantenere i rapporti con amici e parenti. L’interruzione della linea dall’1 febbraio appare quindi come l’interruzione, gravissima, di un pubblico servizio. Dopo che avevamo reso pubblico questo grave disservizio, era stato promesso alla famiglia di intervenire, ma non è accaduto nulla. Torneremo sull’argomento.