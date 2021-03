Recco: allo studio reperti ossei rinvenuti in spiaggia

Lungo la spiaggia centrale di Recco sono state rinvenute ossa gettate dal mare sul litorale con altro materiale. Non è dato conoscere al momento se si tratta di resti umani o meno. I carabinieri di Recco li hanno fatti prelevare; sarà prima un medico a pronunciarsi sull’origine dei reperti che, se sarà necessario, saranno sottoposti a più approfonditi esami.

Come nel caso del coperchio di una bara è almeno consolatorio, per i familiari dei defunti al momento disperi, sapere che ci sono persone che controllano il litorale e si occupano dei reperti, anche in casi da chiarire come quello odierno.