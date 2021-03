Recco: aliquote, “immagina” vota le proposte del sindaco

Il Consiglio comunale di Recco, svoltosi in modalità online, si è aperto con un minuto di silenzio osservato per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid.

L’assemblea ha poi deliberato le aliquote da applicare all’imposta municipale propria sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

Con i voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e dei consiglieri del gruppo di ImmaginaRecco sono state approvate le seguenti aliquote:

1,05% per tutte l unità abitative diverse dalla quella principale;

0,75% per l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale;

0,86% per gli immobili ad uso commerciale che siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l’esercizio della propria attività commerciale, o concessi in uso gratuito a condizione che negli stessi il comodatario eserciti la propria attività lavorativa, o dati in locazione con contratto registrato per l’esercizio di attività commerciali per le quali il soggetto passivo dimostri di aver riconosciuto al locatario una riduzione del canone annuo di locazione pari ad almeno il 10% rispetto a quello precedentemente in essere.

Nel presentare la proposta di deliberazione il sindaco Carlo Gandolfo ha sottolineato come la coalizione che governa la città abbia voluto alleggerire la pressione fiscale sugli immobili nella misura consentita per garantire il mantenimento del grado attuale di erogazione dei pubblici servizi, l’equilibrio generale di bilancio e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Grande importanza è stata attribuita da Carlo Gandolfo alla riduzione dell’aliquota Imu a favore dei proprietari di immobili con destinazione d’uso commerciale, ritenendola in questa fase congiunturale un’efficace misura di ristoro immediato e di sostegno all’economia locale.

Il capogruppo di Civica, Gian Luca Buccilli, ha evidenziato come la diminuzione proposta dal sindaco corrisponda allo zero virgola zero uno per cento, vale a dire a quindici/venti euro per ciascuna unità abitativa.

Secondo il consigliere Buccilli si sarebbe potuto e dovuto fare di più, se solo la giunta avesse accettato di ridurre la spesa corrente, non quella per gli investimenti.

Il capogruppo di Civica ha ricordato di aver proposto una diminuzione dell’aliquota ordinaria di un punto percentuale e di averne preventivamente verificato la sostenibilità finanziaria, tenuto conto anche di una minore partecipazione dell’ente al Fondo di solidarietà conunale.

Il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere Gian Luca Buccilli si sono invece trovati d’accordo sulla misura percentuale dell’aliquota da applicare agli immobili sedi di attività commerciali e sul meccanismo di premialità a favore del proprietario che abbia riconosciuto al locatario una riduzione del canone pari o superiore al 10%, come proposto già lo scorso anno dal capogruppo di Onda Ivana Romano (assente alla seduta odierna) e dallo stesso Gian Luca Buccilli.

Il capogruppo di Civica ha poi reiterato la proposta di esentare dal pagamento dell’addizionale comunale Irpef le persone fisiche il cui reddito imponibile non superi l’importo di 15 mila euro e di introdurre un sistema di aliquote differenziate in quattro scaglioni di reddito.

I consiglieri di ImmaginaRecco, Sergio Siri e Marcello Napoli, hanno giustificato il loro allineamento rispetto alla proposta del sindaco con l’avvio, da loro ritenuto parziale ed insufficiente, di un riequilibrio del carico fiscale.

Il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, illustrato dal sindaco Carlo Gandolfo, è stato invece approvato con i voti favorevoli della sola maggioranza.

Anche in questo caso, molto netto è stato il dissenso manifestato dal capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli, il quale ha commentato il documento come privo di una visione strategica e incapace di intercettare le esigenze emergenti che fanno capo alle categorie produttive, al mondo giovanile, a quello della scuola, ad un’idea di sviluppo compatibile con l’ambiente, alla necessità di ripensare l’utilizzo degli spazi pubblici e la pianificazione delle opere pubbliche, alla difesa di un suolo sempre più fragile.

Negativo è stato il giudizio di merito espresso da Sergio Siri a nome del gruppo ImmaginaRecco, che intravede nella programmazione della giunta il delinearsi di una città dagli interessi fortemente sbilanciati a favore di pochi.

Da parte sua il sindaco Carlo Gandolfo ha insistito sulla coerenza del documento di programmazione rispetto al patto elettorale sottoscritto nel 2019 e si è dichiarato soddisfatto dello stato di attuazione del programma.

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Edvige Fanin, il Consiglio comunale ha infine deliberato di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana e in quello di Igiene ambientale una serie di modifiche che stabiliscono l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie, anche nella misura del 100% fino al limite massimo edittale, allo scopo di scoraggiare il reiterarsi di comportamenti difformi in materia di conferimento dei rifiuti e in contrasto con il decoro urbano.