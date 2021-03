RASSEGNA STAMPA. Vaccini, farmacisti in campo

Oggi, giovedì 18 marzo, auguri a Cirillo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: durevolezza (garanzia di validità ed efficienza nel futuro; stabilità; resistenza dei materiali). Proverbi: “Pera fradicia, ne infradicia cento”,

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagi sono 22; 47 i pazienti ricoverati”. Vaccini: “Farmacie in campo e disdette AstraZeneca”; “Farmacisti pronti alle vaccinazioni, ma servono locali idonei”. “Faremo iniezioni in azienda ai nostri 200 dipendenti”. Covid e scuola “Noi studenti in classe per le prove Invalsi”. Entroterra: bar. ristoranti e negozi sono presidi sociali.

Sestri Levante: ultimo saluto a Grino, storico prof del Natta. Chiavari: morte cerebrale per l’imprenditore investito. Chiavari: credito del Comune sbloccato, il Viminale pagherà gli arretrati. Chiavari: erogazione bonus affitti. Chiavari: al Bandolo Luca Bizzarri ricorda Marco Sciaccaluga. Chiavari: all’Economica conversazione sugli errori di Dante. Chiavari: code in A-12, un’ora per arrivare a Nervi. Chiavari: Pannella inventa il teatro postale. Chiavari: ritiro ingombranti su prenotazioni online anche a Rapallo e Zoagli. Chiavari: Scherma, Nicola Orecchia resta presidente.

Zoagli: morto a Firenze il duca Emanuele Canevaro. Santa Margherita Ligure: festa della Primavera, falò trasmesso via web. Santa Margherita-Portofino: lavori sulla strada anche a Pasqua. Parco di Portofino: lettera del Comitato a Danadoni e Marenco.

Camogli: casa dei marinai, chiarezza nell’appalto ristorazione. Camogli: crollo del cimitero, ripartiti gli interventi. Recco: si è spento Roberto Garbarino. Recco: erogazione bonus affitti.

Favale: alla Scoglina ancora senso unico alternato. Val Graveglia: l’ospedale ha ricordato l’anestesista precipitata allo Zatta. Val Graveglia: “Caso miniere, vogliamo saperne di più”.