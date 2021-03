Rapallo: celebra la Giornata per le vittime del covid (5)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Rapallo ha celebrato la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia da Covid-19, istituita oggi, 18 marzo: la data in cui, lo scorso anno, a Bergamo, i camion dell’esercito portarono fuori dalla città centinaia di feretri di cittadini deceduti a causa del Coronavirus.

Al rintocco delle 11, all’ingresso del municipio, sotto alle bandiere a mezz’asta, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, il segretario generale Mario Vittorio Canessa, il parlamentare Roberto Bagnasco e una rappresentanza dei dipendenti comunali (gli altri sono rimasti nei propri uffici per non creare assembramenti) hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare chi ha perso la vita a causa del Covid.

Il sindaco Carlo Bagnasco, oggi a Santa Margherita Ligure per impegni istituzionali pregressi, ha osservato un minuto di silenzio presso il municipio sammargheritese assieme al sindaco Paolo Donadoni e al vicesindaco di Portofino Giorgio D’Alia.