Pallanuoto F/ Rapallo a Torino a caccia di punti

Dall’ufficio stampa della Rapallo Nuoto riceviamo e pubblichiamo

Quinta giornata del campionato di A2 femminile girone Nord-Ovest e prima trasferta di stagione per il Rapallo Pallanuoto. Domenica prossima, 21 marzo, le gialloblù partiranno alla volta del Piemonte per affrontare l’Aquatica Torino. Fischio d’inizio ore 17.30. Per Fiore e compagne, l’occasione è propizia per incamerare punti utili a risalire la classifica e a iniziare con ancor più motivazione, dopo il periodo pasquale, il girone di ritorno.

«Domenica sarà una partita dura, ci vuole concentrazione e cattiveria sotto porta – commenta l’attaccante russa Svetlana Kuzina – Ce la stiamo mettendo tutta, ci siamo allenate bene e in armonia tutta la settimana, soprattutto sull’uomo in più».

Kuzina, alla sua seconda stagione in gialloblu, è la veterana della squadra: la sua esperienza gioca quindi un ruolo importante all’interno di un gruppo quasi totalmente rinnovato e composto in prevalenza da giovani e giovanissime del vivaio.

«Inizialmente abbiamo avuto un po’ di problemi in porta, ma ora dovremmo aver risolto – prosegue la numero 7 del Rapallo – Questa stagione è per me molto particolare: essendo la più “anziana”, cerco di spronare ed aiutare la ragazze più inesperte. Siamo un ottimo gruppo e solo così si può raggiungere il miglior risultato».