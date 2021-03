Monterosso: il Comune ha terminato i lavori deliberati

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, guidata dal sindaco Emanuele Moggia è una delle più attive della provincia spezzina. Infatti, il Comune ha terminato importanti lavori pubblici ad iniziare dalla riqualificazione e valorizzazione dell’intero territorio comunale.

Così sono terminati i lavori nella principale Via Roma nel borgo antico. L’intervento è stato finanziato con fondi comunali pari a 280mila euro di cui 195.800 stanziati dal Ministero dell’Interno ed ancora le aree utilizzate come provvisorio stoccaggio durante le alluvioni con un accordo tra Ministero dell’Ambiente e Regione Liguria. L’importo totale è di 500mila euro ed infine l’installazione di circa 50 telecamere per il sistema di videosorveglianza.