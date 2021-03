Lavagna: incontro su “L’idea di giustizia sempre splende-Leonardo Sciascia”

Dall’Associazione Futura aps Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Futura di Lavagna, attraverso gli incontri proposti dal corso di Cinema e Letteratura, prosegue il suo itinerario per la conoscenza dei nostri artisti che hanno fatto grande la nostra storia e la nostra cultura.

Venerdì 19 marzo h. 10.00 in streaming verrà proposto l’incontro “L’idea di giustizia sempre splende – Leonardo Sciascia” , sempre sulla piattaforma Jitsi Meet (stanza Futuralavagna) e sul canale YouTube dell’Associazione (https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna).

Il relatore, professor Daniele Lazzarin, ricorderà le vittime della mafia e insieme l’opera di inchiesta e di denuncia di Leonardo Sciascia, della cui nascita si celebra quest’anno il centenario; Sciascia con coscienza libera e razionale già nel 1961 lucidamente sostenne che “forse tutta l’Italia va diventando Sicilia” e purtroppo aveva visto giusto.

Finalmente il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Ecco dunque che ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Ma già dal 1996, ogni anno, in città diverse, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese ci si ritrova per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere.

L’associazione Futura invita, come sempre, scuole, associazioni e cittadini a partecipare a questo momento importante per ricordare un grande scrittore ma anche le vittime innocenti della mafia e per ribadire la necessità dell’impegno da parte di ognuno di noi per una società dove la cultura della legalità sia sempre condivisa e appartenga a tutti noi!

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Rina Seminaroti

Mario Fato

Princi Ratti

Giovanni Sanguineti