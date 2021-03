Erogazione servizi: proroga per la scelta dei fornitori

Da csttaranto.it, portale di riferimento in merito all’energia, alle rinnovabili e al mercato dell’energia, riceviamo e pubblichiamo

Avendo visto quanto da voi pubblicato http://www.levantenews.it/archivio/index.php/2019/06/06/codacons-tariffe-energetiche-in-rialzo/

è interessante porre all’attenzione del pubblico come l’ultimo decreto Milleproroghe riguardo al mercato libero dell’energia abbia rinviato la fine del mercato tutelato al 2023 per poter informare i cittadini.

Data l’importanza del passaggio (infatti se non si sceglie in autonomia un fornitore si verrà riassegnati automaticamente ad un fornitore a caso), proponiamo il seguente breve paragrafo:

Ultimo aggiornamento: con l’ultimo decreto Milleproroghe di inizio 2021 abbiamo assistito all’ennesimo slittamento della data di fine del Mercato Tutelato. La nuova deadline per passare ad un’offerta nel mercato libero è l’1 Gennaio 2023 per clienti domestici e imprese medio grandi. Informati su come effettuare il passaggio al Mercato Libero con una delle offerte concorrenziali presenti tra i vari fornitori sul mercato.