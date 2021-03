Chiavari: “Giornata ‘vittime di mafia’, nelle mense la pasta simbolo di libertà”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

In occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, Cirfood propone per il servizio di ristorazione scolastica un’iniziativa speciale.

Venerdì 19 marzo 2021, in tutti i plessi scolastici cittadini che usufruiscono del servizio di refezione comunale, verranno serviti pasti realizzati con la pasta biologica di “Libera Terra” prodotta da cooperative sociali che coltivano le terre confiscate alla criminalità.

«Un progetto di sensibilizzazione per far riflettere e aumentare la consapevolezza su questo tema. “Libera Terra” parte dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie con l’obiettivo di ottenere prodotti di qualità attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona: in queste cooperative lavorano per lo più giovani creando un’opportunità di lavoro preziosa, in particolare nel loro territorio – afferma l’assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio – A Natale 2019, abbiamo consegnato alle famiglie che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare, pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità prodotti e consegnati da “Libera Terra”. Sabato 20 marzo alle ore 11, presso il parco di Villa Rocca, ci ritroveremo con l’associazione “Libera” e altre realtà del territorio per mantenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie».