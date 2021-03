Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Oggi davanti a Palazzo Bianco, con le bandiere a mezz’asta, abbiamo ricordato le vittime del Covid-19 proprio nel giorno in cui a Bergamo, un anno fa, sfilavano i mezzi militari con i feretri di chi non ce l’ha fatta. Il nostro pensiero va anche alle famiglie che non sono riuscite a salutare per l’ultima volta i loro cari. Un momento che ci commuove nel profondo, che non dimenticheremo mai” dichiara il sindaco Marco Di Capua.