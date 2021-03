A Camogli circolazione interdetta in un tratto di via Ruffini per trasportare via elicottero il materiale per costruire le fondamenta nel cimitero una serie di loculi prefabbricati. Il Comune ha fatto sapere che a breve sarà approvato dalla giunta il progetto per 186 nuovi loculi e 140 ossari nella piana H come già anticipato a fine febbraio, a seguito del parere positivo della Soprintendenza.

Foto di Consuelo Pallavicini