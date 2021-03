‘Santa’ mobilitata per salvare la bassottina Ada

Stamane ai giardini di Santa e sulla spiaggia di Ghiaia un inusuale fermento.

Molti sammargheritesi si sbracciavano ed altri richiamavano Ada, una bassottina a pelo lungo, che sospinta dal suo fiuto cacciatore si era tuffata in mare al seguito di uno stormo di anatre.

I volatili vistisi inseguiti prendevano il largo ma la piccola bassottina non desisteva allontanandosi sempre più dalla spiaggia. La cagnolina incurante dei richiama della padrona preoccupatissima e dei tentativi di attirarne l’attenzione messi in opera dai numerosi sammargheritesi accorsi proseguiva nella sua caccia.

Ovviamente un bagno fuori stagione e senza dotazioni d’ordinanza avrebbe potuto risolvere la delicata situazione, ma più il tempo passava e più cresceva apprensione di tutti.

Quando Ada stremata e molto al largo sembrava in grandi difficoltà, l’ intervento di un ciclista del posto Gino Morchio, accorso tempestivamente a cercare un barcaiolo pronto a salpare dai moli antistanti la pescheria gli ha permesso di raggiungere Ada e issarla a bordo tra gli applausi liberatori di tutti .

Ada d’ora in avanti andrà sulla spiaggia rigorosamente al guinzaglio.

Germani reali