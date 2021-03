‘Santa’: “Arcuri, il governo Conte e quello Draghi”

Domenico Arcuri non è in qualsiasi modo riconducibile e quindi espressione del movimento o di una forza politica del governo precedente contrariamente a quanto sostenuto dal centro destra al quale ricordiamo che durante il governo Berlusconi IV, Arcuri ricopriva sempre quella carica di amministratore delegato di Invitalia e non ci risulta sia stato rimosso.

Detto ciò, non vediamo certo grandi differenze nel contrasto a questa emergenza fra il precedente governo e quello attuale guidato da Mario Draghi.

Sarebbe opportuno invece da parte del Governo Draghi a non tardare ulteriormente circa l’erogazione dei sostegni a lavoratori e imprese che devono subire una ulteriore chiusura.

Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure

Quando il Governo Conte II ha nominato commissario straordinario per il contrasto all’emergenza Covid19 Domenico Arcuri, lo ha fatto sulla base della sua esperienza di Amministratore delegato di Invitalia (agenzia governativa facente capo al Ministero dell’economia e delle finanze) dal 2007 e tuttora ricopre quel ruolo.