Recco: esce ‘Astral Perceptions’, il nuovo album di Eugenio Cugnoli

Da Eugenio Cugnoli riceviamo e pubblichiamo

Da oggi in distribuzione mondiale il meraviglioso album di Xenyo, 10 tracce di gradevolissimo ascolto con arrangiamenti che catturano!

Disponibile su Spotyfy, iTunes, Google Play, Deezer, Shazam ed altri.

Xenyo è un artista di Soulgem Records

Publishing: (P)&(C) 2021 Soulgem Records

All rights reserved

https://open.spotify.com/album/44GCy2w0BRQp1Tb8EXemEq

Xenyo ovvero Eugenio Cugnoli, musicista eclettico di Recco, nasce come bassista e successivamente inizia a comporre musica intorno agli anni 90. Predilige tra i vari generi la musica chillout ambient e lounge dando seguito ad una nutrita discografia sia a suo nome che a livello di collaborazioni con altri artisti. È ora la volta dell’album Astral Perceptions edito da Soulgem composto da 10 tracce incluse le 4 del precedente EP Xenyo uscito l’anno scorso. Una produzione estremamente eterogenea per il genere che qui è presente in varie sfaccettature dalla chillout al chill tango dalla chill house all’ethno lounge il tutto condito da variegate sonorità e ritmiche che colorano atmosfere rilassanti e introspettive che possono accompagnare piacevolmente l’ascoltatore in ogni momento della giornata. L album è disponibile in tutti i digital stores. Xenyo è presente e contattabile attraverso tutti i principali social.