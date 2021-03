RASSEGNA STAMPA. Sono 28 i nuovi contagiati, ieri un morto

Oggi, mercoledì 17 marzo, auguri a Patrizio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: rissa; zuffa volgare e caotica che coinvolge più persone in un violento scambio di colpi; tumultuoso contrasto sentimentale; violenta polemica). Proverbi: “Morto io, morti tutti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: in Asl 4 sono 28 i nuovi contagiati; i ricoverati sono 44 a Sestri Levante dove ieri c’è stato un morto (e questi sono i dati che ricordano la drammatica quotidianità della pandemia). Vaccini: “Aziende in campo pronte a vaccinare dipendenti e familiari”; “Medici sempre al telefono in attesa di istruzioni”; “Piano vaccinale Asl 3, da domani prenotazioni degli ultrafragili” (Commento. Ricordiamo che il problema è la mancanza di vaccini). Covid e economia: “I bagni marini guardano avanti”; “Aiuti agli artigiani, al via le domande”; “A Rapallo dai pacchi solidali al market”; “Taglio, piega, pedicure e rigenerazione del Pc, due nuovi progetti”. Zona arancione: “Festa abusiva in una casa a Chiavari”.

Riva Trigoso: addio a Franco Pogioli. Lavagna: Costituzione esempio di compromesso nobile”. Chiavari: in coma l’imprenditore investito sulle strisce. Chiavari: libro di Giuseppe Valle sui liguri prigionieri nel paradiso Usa.

Camogli: crollo cimitero, ripresi gli interventi senza pontone. Camogli: coppia soccorre un vicino di casa. Uscio: il partigiano Garaventa compie 95 anni.

Ne: gli australiani a caccia dell’oro della Val Graveglia. Val Gravreglia: nessun dubbio sulla morte della giovane anestesista, scivolata sull’erba bagnata (Commento. Forse sull’incidente ha influito un tipo di calzatura inadeguata?).