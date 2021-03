Un anno fa lo scoppio inarrestabile della pandemia che ben presto rileva i suoi effetti nefasti anche sull’economia turistica del Tigullio. Un anno complesso, difficile anche per le amministrazioni comunali e per la Sanità. Domani a un anno dall’incessante marcia del covid-19, i Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino esporranno la bandiera a mezz’asta in segno di lutto per chi di pandemia è morto. Ci sarà anche un minuto di silenzioi per i tanti che ci hanno lasciato.