Rapallo, Zoagli, Chiavari: ingombranti, il ritiro si prenota anche online

Dall’ufficio stampa di A2A riceviamo e pubblichiamo

Da oggi per il Comune di Rapallo (così come di Chiavari e di Zoagli, ndr), i cittadini potranno prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti, non solo tramite il numero verde, ma comodamente e in autonomia anche attraverso la nuova piattaforma web disponibile sul sito www.apricaspa.it.

Con pochi e semplici passaggi è possibile prenotare il ritiro di rifiuti, quali ad esempio:



Mobili e oggetti da arredo (armadi, tavoli, poltrone, divani, sedie);

Frigoriferi, congelatori, condizionatori;

Lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, piani cottura, forni;

Televisori a schermo piatto;

Computer, ventilatori, piccoli elettrodomestici;

Sfalci.



L’applicativo, dopo la registrazione, consente di conoscere il giorno disponibile per il ritiro ed invia, una volta prenotato, un funzionale promemoria via email.

La piattaforma è disponibile anche sulla APP “Puliamo”.



Ulteriori informazioni sul servizio sono consultabili sul sito www.apricaspa.it.