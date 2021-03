Portofino: manutenzione straordinaria degli ormeggi

Sta per arrivare primavera e la buona stagione. Portofino si prepara a ricevere gli ospiti che certamente dopo Pasqua toneranno ad animare porto e piazzetta. Si pensa così anche alla manutenzione degli ormeggi. L’amministrazione ha impegnato 13.847 euro per i servizi di revisione e riassetto di alcuni “corpi morti”; restauro e potenziamento di gavitelli e “trappe”; acquisto si tre boe di ormeggio, in sostituzione di altrettante danneggiate. Oltre all’assistenza all’ormeggio delle imbarcazioni in transito, e a quelle in partenza nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 18 aprile 2021 in zona Baia Cannone e controllo subacqueo delle ancore in zona Baia Cannone. L’esecuzione è stata affidata alla fitta “S.o.S. Lavori Subacquei”.