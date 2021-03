di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha assicurato che per venerdì 2 maggio il sentiero “Verde Azzurro” tra i territori dei Comuni di Monterosso al Mare e Vernazza (zona franata) sarà percorribile. Questo sentiero indicato come Sva è tra i principali della rete sentieristica della zona e per esso l’Ente Parco ha garantito un’ulteriore finanziamento di 73mila euro.