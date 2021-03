Lettere/ “Vaccini, spero che una Procura ci dia risposte”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno,io sono uno dei cittadini che lunedì ha partecipato alla vaccinazione con astrazeneca perché credo o forse credevo nell’organizzazione scientifica, perché credo o forse credevo nelle istituzioni politiche che invitavano alla vaccinazione come unica opportunità per sconfiggere il covid .

Quando lunedì sera scopro che tutto è stato bloccato per analisi approfondite su cause avverse mi sono posto tante domande. Come mai il blocco alla somministrazione è avvenuta il lunedì pomeriggio e non il mattino visto che le informazioni si avevano già? C’è in atto qualche guerra economica delle case farmaceutiche visto che il vaccino astrazeneca costa 2 euro e l’altro 12 euro? Si penalizza un’azienda Svedese-inglese dopo la brexit? Si vuol favorire qualche altro vaccino?

Naturalmente sono solo domande personali e mi auguro che non c’entrino nulla però invito qualche procura ad aprire un fascicolo d’indagine per chiarire e dare risposta a noi umili ed indifesi cittadini. Ora dopo il crollo d’immagine sulle vaccinazioni che il blocco ha comportato, invito il premier Draghi ed il ministro Speranza ad andare in TV e farsi iniettare il vaccino astrazeneca per tranquillizzare la popolazione e dare un segnale di fiducia .