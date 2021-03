Lavagna: sagrato chiesa di Santa Giulia, il restauro del ‘risseu’

L’amministrazione comunale di Lavagna esprime la ” propria simbolica adesione ad un’iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, economiche e celebrative”.

Si tratta della realizzazione dell’opera di restauro al sagrato della Chiesa di Santa Giulia di Centaura, promossa dal sacerdote Andrea Borinato; restyling cui va il patrocinio del Comune.

Nella delibera del Comune si legge: “La chiesa attuale sorge a 250 metri sul livello del mare; posta in mezzo ad un ampio piazzale ombreggiato da un antico e maestoso leccio. Un asserto del Sindaco di Lavagna nella “Istanza a S.M. il Re” del 1887 senza alcuna prova afferma che la costruzione della prima cappella risale all’anno 760. La cappella di S.Giulia è nominata in un documento del 1031 (1° registro Arcivescovile, pag 291); L’attuale chiesa venne costruita nel 1654. Fu un fatto conseguente all’erezione a parrocchia e all’incremento demografico della popolazione. Venne fabbricata rivolta a mezzogiorno,come poteva suggerire la topografia del luogo. L’interno è ad una sola navata ed è di stile barocco”

Inoltre “L’usanza di decorare i sagrati delle chiese (specie di chiese di paesi e città piccole) con ciottoli colorati, è forse legata alla ricorrenza della Processione del Corpus Domini, quando lungo le strade, i fiori freschi erano tappeti sui quali doveva passare il sacerdote accompagnato dalla folla dei fedeli prima di entrare nella chiesa di Dio. Era un uso curioso, quello dei liguri, di decorare i sagrati delle proprie chiese con pietre colorate; preziosi come damaschi, venivano costruiti dall’intera comunità parrocchiale, quando ancora l’impresa di edificare una chiesa coinvolgeva tutti, e ogni ciottolo rappresentava un impegno e una preghiera al servizio della comunità, la ricerca di una speciale benedizione. Decorare la piazza antistante l’edificio religioso, era compito duro e lunghissimo: ci volevano quasi due anni di lavoro per ultimarla. Quasi certamente esistevano progetti più o meno complessi sulla carta; preparati o schizzati da artisti o artigiani sconosciuti,venivano poi eseguiti manualmente durante la domenica (o durante i brevi periodi di festa) dai molti parrocchiani, che sacrificavano il giorno di riposo sia per la ricerca di pietre sulle spiagge, sulle scogliere, nei fiumi e nei torrenti, sia per la messa in opera della pavimentazione. Questi sagrati, talvolta splendide trine colorate che accompagnano il fedele al portale della chiesa, spesso modeste decorazioni prospicienti cappelle di piccoli borghi, non sono solo importantissime opere d’arte. Testimoniano la profonda devozione delle genti di Liguria, per le quali preghiera e lavoro furono spesso un tutt’uno. Sono tantissimi i sagrati a ciottoli di mare o di fiume esistenti nella nostra regione. Si trovano quasi in ogni borgo e paese, e ciascuno, ha lo speciale “compito” di benedire il fedele che lo sta attraversando”.