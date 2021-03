Guardia Finanza: la visita del Comandante Fabrizio Carrarini

Dall’ufficio stampa della Guardia di Finanza Comando Regionale Liguria riceviamo e pubblichiamo

Oggi il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano – Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini – ha fatto visita al Comando Regionale Liguria, la prima dopo l’insediamento, avvenuto a Milano lo scorso novembre, nel prestigioso incarico di Comandante Interregionale, con competenza sulle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

L’Alto Ufficiale, nella mattinata, è giunto presso la storica caserma “San Giorgio” di Genova, ove è stato accolto dal Comandante Regionale Liguria, Generale di Brigata Rosario Massino.

Successivamente, nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incontrato una rappresentanza di tutto il personale in servizio in Liguria, unitamente ai delegati della Rappresentanza militare e ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo.

Il Comandante Regionale, Gen. B. Rosario Massino, nel corso di un briefing

presieduto dal Comandante Interregionale, ha illustrato i principali aspetti che caratterizzano l’attività operativa svolta dai Reparti liguri, nonché le iniziative in corso e da intraprendere in materia di personale e di logistica.

articolare attenzione è stata dedicata all’emergenza Covid-19, sia con riferimento agli specifici profili operativi, sia con riferimento alle misure poste in essere a tutela della salute del personale e dell’integrità della capacità operativa.

Al termine della visita, il Gen. C.A. Carrarini ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle Fiamme Gialle della Liguria a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese, dell’Unione Europea e degli Enti locali, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole.

Nel corso della giornata, il Comandante Interregionale è stato ricevuto, per una visita istituzionale, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, Dott. Roberto Aniello, dal Procuratore Capo di Genova, Dott. Francesco Cozzi, e dal Prefetto di Genova, S.E. Dott.ssa Carmen Perrotta, e ha incontrato i vertici locali delle Forze di Polizia e delle Autorità Militari presenti in città.