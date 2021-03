Deiva: A12, nuova deviazione di corsia all’altezza del tunnel “Case Nuove”

di Guido Ghersi

Nel tratto dell'”A-12″ Sestri Levante-Livorno, in concessione alla “Salt”, continuano le ispezioni di sicurezza all’interno di alcune gallerie. Tra queste, il tunnel “Case Nuove” nei pressi di Deiva Marina, motivo per cui la società ha deciso di chiudere la carreggiata Sud in direzione di Livorno dal km. 55 + 696 al km. 55 + 925 circa. I lavori si svolgeranno fino alle ore

17 di sabato 19 marzo 2021. Poi sarà ripristinata la precedente deviazione dal km. 52 + 160 al km. 55 + 925. Il traffico sarà deviato sulla corsia di sorpasso dell’opposta carreggiata.