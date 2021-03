Chiavari: “Unico limite ai vaccini la loro disponibilità”

Da Cgil-Cisl-Uil Tigullio riceviamo e pubblichiamo

I Responsabili delle Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati CGIL-CISL e UIL del Tigullio si sono incontrati con il Direttore generale della ASL4, dopo un primo contatto di presentazione e di saluto tenuto nelle settimane scorse. “I Sindacati hanno preso atto della rendicontazione delle attività promosse e organizzate dalla ASL4 per la campagna vaccinale dopo due mesi e mezzo dal suo inizio, e delle prospettive per il suo sviluppo nei prossimi mesi, evidenziando con soddisfazione come resti soltanto la disponibilità dei vaccini il vincolo limitante per una tempestiva ed efficace campagna di vaccinazione dei circa 130 mila residenti nel territorio della ASL 4”, spiegano in una nota congiunta CGIL-CISL e UIL del Tigullio e ASL 4.

In questo senso, si legge ancora: “Si è convenuto di promuovere un’azione informativa e comunicativa congiunta – a cominciare dalla campagna vaccinale – nell’ambito delle sedi sindacali del territorio, per una maggiore vicinanza ed un miglior sostegno alle persone. Da parte sindacale sono state poste anche le questioni relative alla verifica delle eventuali necessità di strutture a bassa intensità di cura post Covid, alla verifica della riorganizzazione ospedaliera, in particolare sui presidi di Sestri Levante e Rapallo e sulle case della salute e monitoraggio della rete di attività distrettuali Per poter meglio approfondire i singoli argomenti di interesse prioritario per le Organizzazioni Sindacali, si è concordato di promuovere tre incontri tra le Parti il 13-20 e 27 aprile sulle tre macro tematiche dei servizi ospedalieri, territoriali e del welfare, nei quali poter condividere le linee di indirizzo su cui sviluppare il confronto di merito, coinvolgendo di volta in volta anche eventuali ulteriori livelli sindacali e aziendali”, conclude la nota.