Chiavari: appello del Club “Le arti si incontrano”

A Chiavari il Club “Le arti si incontrano” desidera continuare ad incontrarsi, con in via di definizione prestigiosi progetti, iniziamo con il presentare il nuovo consiglio direttivo, presidente Mariarosa Razeto, Maura Delicanto, Mariagrazia Oliva, Benedetta Torchia. Oggi ritorna alla presidenza Mariarosa Razeto, che con Adriano Pastori avevano strutturato e dato vita al progetto, Club “Le arti si incontrano” poi sostenuto e condiviso da molti soci fondatori e non, è proprio grazie a loro se oggi il nuovo direttivo del Club desidera continuare il suo percorso, ma per fare questo ha bisogno di un aiuto concreto da parte dell’Istituzione, una sede, con il desiderio di intitolare la stessa all’artigiano (come amava definirsi lui) ceramista Adriano Pastori.

Breve cenno storico

Il 13 agosto 2002 da un desiderio del compianto Adriano Pastori, in Via

S.Antonio 10, una viuzza sita nel centro storico della nostra città, nasceva il

Club “Le arti si incontrano”, il prossimo 13 agosto saranno ben 19 anni di

questo Club, che ha annoverato presidenze prestigiose, che hanno portato a

compimento innumerevoli progetti di un certo spessore, culturale e artistico.

ll denominatore comune è infatti ed era quello di fare emergere

dall’anonimato l’arte e l’artigianato del nostro comprensorio e tutte quelle

tradizioni che rischiano di finire nel dimenticatoio.

Se per alcuni anni ,grazie ai soci fondatori il Club era riuscito ad avere una sede ha poi dovuto rinunciare (causa costi locazione insostenibili).

Il Club non ha mai operato e non opererà con fini di lucro, oggi quello che il

nuovo direttivo si augura è di poter ritornare a dare la possibilità di ridare

nuovo ossigeno alle forme d’ espressione artistico culturale locale e non solo.

Mariarosa Razeto