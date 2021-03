Carasco: il Comune tiene a battesimo “un’occasione unica”

Nasce “Carasco…un’occasione unica”. Si svolgerà ogni primo e terzo giovedì del mese a cura di negozianti, bar e ristoranti che organizzeranno attività ed eventi per promuovere la ripartenza commerciale. In piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid. La manifestazione si svolgerà a partire da marzo fino a dicembre e l’amministrazione comunale intende favorire “la realtà economica e sociale, sviluppando al massimo e innovando le iniziative che hanno come obiettivo di accrescere la gradevolezza della presenza a Carasco”.