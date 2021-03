Camogli: Silvio Ferrari e la storia del Partito Comunista

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Domenica 21 marzo, ore 18, “1921, c’era una volta il Partito Comunista Italiano”. Silvio Ferrari dialoga con Silvia Neonato riflettendo su un secolo di storia della sinistra italiana.

Care amiche e cari amici tutti,

prima di tutto festeggiamo il ritorno di Silvio Ferrari all’Ochin Okinawa per parlarci di un partito che ha attraversato la storia del nostro Paese, dalle persecuzioni sotto il fascismo fino alla svolta del 1991 e ai giorni nostri.

Potrete seguire l’incontro cliccando sulla pagina facebook di Ochin Okinawa in diretta.

Siccome vorremmo partecipare a un bando del Comune di Camogli destinato alle associazioni culturali come la nostra, abbiamo bisogno di sapere quanti di voi vogliono tuttora essere iscritti all’Ochin, considerando che con il Covid vedremo in seguito come rinnovare l’iscrizione ridotta a 10 euro annue (5 per gli over 80 e gli under 30).

Scrivete dunque alla mail ochinokinawa@gmail.com per segnalare la vostra intenzione di iscrizione per permettere di quantificare la vostra adesione ai progetti dell’Ochin.

Grazie di cuore, partecipate domenica 14!

Altri incontri ci attendono: parleremo presto del nostro fragile, meraviglioso territorio. E del libro che il nostro amico irlandese William Wall ha scritto, ora tradotto in italiano. Non può raggiungerci e venire nella sua casa di Camogli purtroppo, ma lo andremo a intervistare a Cork.

Silvia Neonato