Camogli: ricostruzione loculi, una buona notizia taciuta (2)

Finalmente una buona notizia dopo il crollo di parte dei loculi del cimitero di Camogli avvenuto venerdì 22 febbraio. Da una ordinanza del comandante della polizia urbana Antonio Santacroce si apprende che lunedì prossimo, 18 marzo, la ditta incaricata di costruire i nuovi loculi inizierà i lavori. Per farlo è necessario trasportare in zona le attrezzature per scavare le fondamenta e il sistema più rapido è impegnare un elicottero che trasbordi le apparecchiature da via Ruffini all’interno del cimitero.

Probabilmente la ricostruzione dei loculi, come quella del Ponte Morandi, implica una normativa speciale e probabilmente un commissario di cui nessuno è stato informato. L’inizio dei lavori implica anche alcune tappe:

uno studio per verificare la capacità delle piane prescelte (supponiamo le ultime in quanto libere) a sopportare il peso dei loculi

la probabile palificazione del terreno

l’approvazione di un progetto

l’aggiudicazione diretta dei lavori in urgenza.

Forse di tutto questo occorrerà informare cittadini ed in particolare chi ha perso una seconda volta i propri cari (m.m.)