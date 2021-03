Camogli: nuovi loculi al cimitero, divieto di transito

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza N° 23 del 17-03-2021

Oggetto: disciplina temporanea della circolazione veicolare in via Ruffini il giorno 18 marzo 2021,dalle ore 14.00 alle ore 15.00, in occasione di lavori al cimitero cittadino.

Il responsabile dell’Area Vigilanza

Premesso che è stato comunicato dalla ditta incaricata dei lavori al cimitero cittadino, che inizieranno i lavori di costruzione dei nuovi loculi e che per realizzare le fondazioni sarà necessario, per il trasporto dei macchinari, l’utilizzo di un elicottero che dal parcheggio in via Ruffini, adiacente al cimitero trasporterà tali attrezzature all’interno dell’area dei lavori, nella giornata di giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e comunque sino alla fine del trasporto e che pertanto sarà necessario interrompere, per motivi di sicurezza, la circolazione veicolare nel tratto di via Ruffini (SP 30) compreso tra l’incrocio con via Romana e l’intersezione con Piazzale Migliaro;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, che la circolazione veicolare invia Ruffini (S.P.30), in prossimità del cimitero, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Romana e l’intersezione con piazzale Migliaro, sia vietata a tutti i veicoli dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e comunque sino alla fine del trasporto del giorno 18 marzo 2021;

-Sentito il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli;

-Visto l’art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

-Vista la Legge n. 267/00;

Ordina

1 la circolazione veicolare in via Ruffini, nel tratto di via Ruffini (SP 30) compreso tra l’incrocio con via Romana e l’intersezione con Piazzale Migliaro il 18 marzo 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e comunque sino alla fine del trasporto, per le motivazioni esposte in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è così disciplinata:

E’ vietata la circolazione veicolare a tutti i veicoli, eccetto i mezzi della dittaincaricata dei lavori.

I veicoli provenienti da via Romana diretti verso Recco dovranno svoltare asinistra e procederanno sulla SP 30 e sulla via Aurelia (SS 1).

I veicoli provenienti da Recco in direzione Camogli Centro– Via Romana dovrannoinvertire il senso di marcia immettendosi in piazzale Migliaro per poi proseguire a Recco per Camogli tramite la via Aurelia (SS 1).

2 L’Ufficio Tecnico comunale predisporrà opportuna segnaletica di avviso e di divieto )della disciplina sopra esposta nei tratti di strada che conducono alla via oggetto della limitazione.

3 L’Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Polizia Municipale le altre Forze dell’ordine sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

4 Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

5 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 si avverte che, avverso la5)presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

6 In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,emanato con D.P.R. n. 495/92.

7 A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona di Antonio Santacroce.

Il responsabile dell’ufficio

Antonio Santacroce